Интересное 18 мая 2023, 15:34 Ветеринар Наумова призвала владельцев кавказских овчарок выгуливать своих питомцев только на поводке

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Владельцам американских стаффордширских терьеров и кавказских овчарок следует выгуливать своих питомцев исключительно на поводке и в наморднике. Об этом сообщила ветеринар Маргарита Наумова в беседе сNews.ru.

По словам специалиста, эти породы собак очень привязаны к своим хозяевам и любят их, однако при малейшем чувстве угрозы своей семье животные способны проявить агрессию по отношению к другим.

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Наумова отметила, что необходимость использования намордников и поводков при прогулке с этими собаками объясняется именно их защитническим настроем.