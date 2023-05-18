18 мая 2023, 15:34
Ветеринар Наумова призвала владельцев кавказских овчарок выгуливать своих питомцев только на поводке
Владельцам американских стаффордширских терьеров и кавказских овчарок следует выгуливать своих питомцев исключительно на поводке и в наморднике. Об этом сообщила ветеринар Маргарита Наумова в беседе сNews.ru.
По словам специалиста, эти породы собак очень привязаны к своим хозяевам и любят их, однако при малейшем чувстве угрозы своей семье животные способны проявить агрессию по отношению к другим.
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Наумова отметила, что необходимость использования намордников и поводков при прогулке с этими собаками объясняется именно их защитническим настроем.
Собаки
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