Интересное 08 февраля 2023, 23:37 Ветеринар Михеева рассказала, как меняется поведение животных перед катаклизмами Ветеринар Михеева заявила, что животные способны замечать изменения в природе

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Многие животные способны чувствовать приближение природных катаклизмов. Неонатолог, репродуктолог, главный врач ветеринарной клиники Vet Union Ольга Михеева рассказала, как это проявляется. Об этом сообщили «Известия».

По словам специалиста, древние сейсмологи использовали в своей деятельности змей и других пресмыкающихся, так как эти животные являются наиболее чувствительными к природным изменениям. Перед землетрясениями они начинают вести себя беспокойно, начинают пытаться убежать от места землетрясения.

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«У кошек барабанная перепонка и внутреннее ухо хорошо ощущает изменения атмосферного давления. Поэтому существует много народных примет для прогноза погоды с помощью кошек: свернулась клубочком — к дождю, старательно умывает ухо лапой — к перепадам давления», — рассказала Михеева.

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