Интересное 07 июня 2023, 17:08 Ветеринар Михеева: перед поездкой на природу следует обработать домашнего питомца средствами от блох и клещей

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За три дня до выезда на природу владельцам домашних питомцев необходимо обработать животных специальными средствами от блох и клещей. Об этом сообщила ветеринар Ольга Михеева в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, одновременно использовать препараты от гельминтов и блох нельзя — в их составе могут быть одинаковые вещества, которые вызовут превышение дозы. Дополнительно для обработки шерсти питомцев можно применять инсектоакарицидные спреи.

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Как сообщил сайт kp.ru, пик активности клещей в этом году приходится на первый месяц лета.