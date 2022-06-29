Ветеринар Костылев рассказал, как обезопасить собаку во время прогулок в жару

Жаркая погода может нанести большой вред домашнему питомцу. При этом внешне собаки могут не показывать, что испытывают серьезный дискомфорт. Кандидат ветеринарных наук Владислав Костылев рассказал о правилах прогулки с питомцем во время высоких температур. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на «Мосленту».

По словам специалиста, лучше не выходить на улицу с питомцем, когда солнце находится в зените. Если необходимость выйти все-таки возникла, то времяпрепровождение с собакой на прогулке лучше сократить до минимума. Кроме того, очень важно взять с собой питьевую воду, чтобы давать ее питомцу.

Летом стоит выгуливать собаку в период с семи до девяти утра и после семи часов вечера. Давать воду собаке необходимо каждые полчаса.

Лучше всего увезти домашнего друга на дачу. Там животное будет ощущать себя намного комфортнее. Лучше всего по территории участка расставить миски с водой.

Кроме того, ни в коем случае нельзя оставлять собаку в машине в жару. Питомец может погибнуть от теплового удара.