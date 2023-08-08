Интересное 08 августа 2023, 17:00 Ветеринар Гольнева: обучить кошку трюкам практически нереально

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Кошки, в отличие от собак, очень плохо поддаются дрессировке. Обучить животное трюкам практически нереально, сообщила ветеринарный врач сети ветклиник «Василек» Татьяна Гольнева в беседе с «РИАМО».

По словам специалиста, кошки не заинтересованы в результате тренировок. Это связано с тем, что питомцы абсолютно не зависят от одобрения владельцев.

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Ветеринар также отметила, что обучить кошек выполнению различных команд можно исключительно в процессе игры, сообщила газета «Петербургский дневник».