Интересное 04 мая 2023, 16:04 Ветеринар Галкин: владельцы хаски должны быть готовы к длительным прогулкам с собакой

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Владельцы собак ездовой северной породы должны быть готовы к постоянным пробежкам и прогулкам со своими питомцами. Об этом сообщил ветеринар Богдан Галкин в беседе с News.ru.

По словам специалиста, собаки пород хаски и маламута очень активны от природы, они обладают повышенной выносливостью. Те люди, которые решили завести питомца ездовых пород, должны быть готовы к долгим прогулкам.

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Ветеринар отметил, что находиться на свежем воздухе с собакой нужно не менее одного часа, иначе в домашних условиях питомец выместит свою энергию на порче имущества.