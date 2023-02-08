Интересное 08 февраля 2023, 13:12 Ветеринар Галкин рассказал, какие породы собак никогда не станут сторожевыми Ветеринар Галкин: хаски и маламуты не предназначены для охраны дома Unsplash

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Ветеринар Богдан Галкин в разговоре с изданием NEWS.ru сообщил, что такие породы собак как хаски и маламуты не предназначены для дрессировки в качестве сторожевых. Поскольку у этих пород отсутствует территориальный инстинкт, их невозможно превратить в охранников.

Проявление агрессии у собак часто связано с личной самообороной.

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«По природе хаски и маламуты очень ориентированы на людей и проявляют агрессию в основном только для самообороны, нападение на человека практически исключено. Их вывели для тягловых упряжек, у них нет территориального инстинкта», — объяснил эксперт.

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Некоторые люди, держа таких собак на привязи, полагают, что они станут хорошими охранниками. Однако собаки, которые по своей природе очень активные, вполне могут разгрызть будку, вырыть яму под забором и сбежать в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось, что служебные собаки из Тарко-Сале помогли раскрыть 12 преступлений в 2022 году.