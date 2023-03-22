Интересное 22 марта 2023, 14:32 Ветеринар Галкин рассказал, как подружить кошку и собаку, живущих в одной квартире Unsplash

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Подружить собаку и кошку, которые живут в одном доме, вполне возможно. Перед их непосредственным знакомством хозяину необходимо следовать некоторым правилам, о них рассказал ветеринар Богдан Галкин в беседе с News.ru.

По словам специалиста, владельцу животных нужно заранее перед встречей дать собаке и кошке узнать запахи друг друга. Это можно сделать за счет игрушек питомцев или их подстилок.

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Также хозяин должен присутствовать при знакомстве собаки с кошкой, контролируя весь процесс их взаимодействий.

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Ветеринар отметил, что человеку очень важно обеспечить каждому питомцу личное пространство в доме. Кроме того, во избежание конфликтов между животными можно завести котенка и щенка одновременно, добавил Галкин.