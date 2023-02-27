27 февраля 2023, 13:13
Ветеринар Галкин рассказал, что иногда кошки могут забиваться в угол из-за стресса
Ветеринар Богдан Галкин в разговоре с изданием NEWS.ru рассказал, что уединение домашнего питомца в углу может сигнализировать о том, что он испытывает тревогу или стресс.
Коты и кошки ценят свое личное пространство и любят проводить время в одиночестве.
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«При появлении нового питомца, члена семьи или резкой жажды внимания с вашей стороны не стоит удивляться, что маленький квартирный хищник показывает свое недовольство, играя в прятки», — сказал ветеринар.
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Также коты и кошки могут забиваться в угол по причине плохого самочувствия. Речь может идти как о вирусных заболеваниях и отравлениях, так и о физиологических изменениях. В таких случаях следует показать питомца специалисту, резюмировал Галкин.
Животные
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