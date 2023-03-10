Интересное 10 марта 2023, 13:20 Ветеринар Галкин посоветовал не мыть животных шампунем для людей

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Ветеринар Богдан Галкин в разговоре с изаднием NEWS.ru объяснил, плчему не стоит мыть домашних животных шампунем для людей. Как заметил специалист, у кошек и у собак совсем другой уровень pH кожи, нежели у человека.

«У кошек другой уровень pH кожи, не такой как у человека. Поэтому человеческие средства будут сушить кожу. Мыть их надо только специализированными шампунями», — процитировал kp.ru слова Галкина.

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Животных, которые часто потеют, следует мыть два раза в неделю. К таким, например, относятся сфинксы. Кошек пушистых пород следует купать реже, отметил ветеринар.

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