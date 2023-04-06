Интересное 06 апреля 2023, 15:23 Ветеринар Галкин: попытки побега кошек из квартиры связаны со стрессом

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Зачастую домашние кошки всеми способами пытаются сбежать из квартиры. О причинах такого поведения животных рассказал ветеринар Богдан Галкин в беседе с News.ru.

По словам специалиста, когда хозяин открывает дверь в квартиру, питомец чувствует множество различных запахов, которые побуждают животное к побегу. Также желание кошек сбежать возникает из-за наступления периода половой охоты.

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Кроме того, как сообщил сайт kp.ru, побег питомца может быть связан со стрессом и желанием улучшить условия для жизни.