Интересное 22 февраля 2023, 13:40 Ветеринар Галкин назвал самое полезное и вкусное блюдо для собак Ветеринар Галкин: говяжий рубец является самым вкусным субпродуктом для собак Unsplash

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Ветеринар Богдан Галкин в разговоре с изданием NEWS.ru рассказал, что больше всего собаки любят лакомиться говяжьим рубцом. Кроме того, этот субпродукт является еще и полезным.

По словам специалиста, говяжий рубец содержит много белка и витаминов.

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«Рекомендуется давать неочищенный рубец в сыром виде маленькими порциями, заранее необходимо его проморозить в течение семи дней, так мы предотвратим возможное заражение глистами, — сказал Галкин.

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Сердце для собаки станет источником коллагена, а печень — полезной добавкой, которая содержит витамины групп А, В, E, D. Один раз в неделю можно побаловать своего питомца лососем. Также собака обязательно должна употреблять овощи.

Говяжьи почки станут для собаки источником белка, витаминов А, В и биотина, заключил ветеринар.

Ранее Богдан Галкин рассказал, почему кошки могут отказываться от еды.