Интересное 27 апреля 2023, 14:58 Ветеринар Галкин назвал лабрадора-ретривера самой умной породой собак

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Лабрадор-ретривер, голден-ретривер и немецкая овчарка отличаются особыми интеллектуальными способностями среди остальных пород собак. Об этом сообщил ветеринар Богдан Галкин в беседе с News.ru.

По словам специалиста, представители этих пород быстро запоминают команды и обладают крепким здоровьем. Самыми дружелюбными являются лабрадор-ретривер и голден-ретривер, немецкая овчарка наделена от природы сильным защитным инстинктом.

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Галкин отметил, что к умным породам собак также можно отнести пуделей.