Интересное 27 марта 2023, 16:06 Ветеринар Федорова рассказала о симптомах чумки у кошек

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Вирусная инфекция чумка поражает все органы кошек и в большинстве случаев заканчивается летальным исходом. О первых симптомах этого заболевания у питомцев рассказала ветеринарный врач Анна Федорова в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, наиболее частыми симптомами развития чумки у кошек являются лихорадочное состояние и рвота. Также на инфекцию будут указывать апатия и снижение аппетита.

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Федорова подчеркнула, что жизнь кошке можно спасти благодаря своевременному обращению за помощью в ветклинику.