Интересное 26 апреля 2023, 11:51 Ветеринар Дергунова: специальный «клещевой набор» поможет вытащить кровососущего из кожи собаки

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Укусы клеща грозят опасными последствиями для здоровья собаки вплоть до полного поражения внутренних органов. О том, как вытащить насекомое из кожи питомца, рассказала главврач ветеринарной клиники «Идеал» Екатерина Дергунова сайту kp.ru.

По словам специалиста, для таких случаев у владельцев собак должен быть специальный «клещевой набор», который продается в любой аптеке. Он состоит из крючков разного размера, которые не сожмут клеща, а аккуратно его выкрутят.

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Для того, чтобы вытащить насекомое из кожи животного, нужно подцепить его, приподнять и выкрутить против часовой стрелки, отметила ветеринар.