Интересное 28 апреля 2023, 10:29 Ветеринар дал советы, как подготовить кошку к поездке на дачу Ветеринар Пушилин: питомцу на даче необходимо иметь при себе те же вещи, что и у человека

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Руководитель группы ветеринарных врачей ГК «Астрафарм» Иван Пушилин в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, как правильно подготовить кошку к поездке на дачу.

По словам ветеринара, питомец должен иметь в поездке все те же вещи, что и человек. Ему может понадобиться даже аптечка.

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«Положите в нее бинт, ватные палочки, „Мирамистин“, ветеринарные антисептики, марганцовку, перчатки и препараты первой необходимости. К последним относятся антигистаминные, успокоительные экспресс-действия», — процитировали «Невские новости» эксперта.

Кошка должна иметь при себе все то, что она любит: свои игрушки, миски, когтеточку, лежанку, домик. В том случае, если животное настороженно относиться к поездкам и тяжело переживает движение в машине, то можно дать ей успокоительное, резюмировал Пушилин.