Интересное 21 марта 2023, 16:40 Ветеринар Бархатова рассказала, какой рацион является наиболее подходящим для животных Ветеринар Бархатова посоветовала весной добавить в рацион животных овощи

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С приходом весны время прогулки с домашним животным стоит увеличить. А вот рацион кардинально менять не нужно. Таким мнением поделилась ветеринарный врач Динара Бархатова. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

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По словам специалиста, животному можно давать смешанные сухой и влажный корма. Лучше выбирать продукты одной марки. От лука и чеснока лучше отказаться, так как они токсичны для животных. В рацион питомца можно добавить тыкву, кабачок, брокколи и цветную капусту, однако важно учитывать состояние желудочно-кишечного тракта кошки или собаки.