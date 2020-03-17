Верните мой 2019-й. Пожары, коронавирус и цены на нефть породили мемы про 2020-й год

Пользователи соцсетей делятся мемами о своих ожиданиях, возложенных на 2020 год. И пока они разочарованы. Новогодние пожелания, чтобы этот год был лучше предыдущего, пока не сбываются, и пользователи превращают все в шутку.

Подписчики вспоминают самые громкие и страшные события 2019-го и сравнивают их с неоправданными ожиданиями от 2020-го года.

Пожары в Австралии, конфликт США и Ирана, обострение в Сирии, пандемия коронавируса, обвал цен на нефть — судя по настроению пользователей, дальше они собираются ждать нашествие инопланетян, зомби апокалипсис, метеорит и, в результате, полное уничтожение Земли.

Мы: 2020 будет нашим годом! *Три месяца спустя*

Отмените 2020. Люди, которые в 2019 году создавали мемы, думали что 2020 будет лучше.

Кто сказал, что 2020 будет хорошим годом?

Если бы 2020 был мемом.

2020 предсказания

Январь — война, февраль — пожары, март — вирус, апрель — случайное событие, май — нашествие инопланетян, июнь — отменен, июль — зомби-апокалипсис, август — метеорит, сентябрь — восстание роботов, октябрь — каждый человек стал рабом, ноябрь — солнце собирается взорваться, декабрь — Земля уничтожена.