Интересное 02 марта 2023, 13:37 Венеру и Юпитер смогут увидеть в небе жители Башкирии 2 марта

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Специалисты Уфимского планетария сообщили, что в четверг, 2 марта, жители Башкирии смогут увидеть в небе слияние двух планет — Венеры и Юпитера. Об этом написал сайт mkset.ru.

Между планетами установится расстояние всего в 32 минуты. Ближе всего они подойдут к друг другу в 15:40.

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В конце марта на небе можно будет увидеть лишь Венеру. По словам специалистов, Юпитер будет заходить до окончания сумерек.