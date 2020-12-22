Ведущий случайно зевнул в прямом эфире и рассмешил зрителей. Видео

Ведущий телеканала «Би-би-си» Бен Браун случайно зевнул в прямом эфире. Этот момент очень понравился зрителям — ведущий сумел отвлечь их от негативных новостей.

Кадры с зевающим Брауном попали в передачу случайно, пишет Daily Mirror. Это произошло из-за того, что режиссер во время воскресного новостного эфира 20 декабря по ошибке включил не ту камеру.

Браун зевнул и быстро осознал, что направленная на него камера работала. «Ой! Попался», — шутливо заметил ведущий.

Вскоре после произошедшего недоразумения он принес свои извинения зрителям. Как объяснил ведущий, у него подходила к концу долгая смена, которая началась в пять утра.

«Такие вот опасности прямого эфира», — добавил Браун.

Но зрителей казус не обидел, а напротив, они оценили то, что ведущий сумел отвлечь их от негативных новостей, которые все чаще стали появляться в эфире.