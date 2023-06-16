Интересное 16 июня 2023, 16:09 Ведущий Романовский рассказал, какие свадьбы сейчас в моде Ведущий Романовский заявил, что камерные свадьбы вошли в моду

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Все больше молодоженов предпочитают пышному торжеству камерную свадьбу. Такой информацией поделился свадебный ведущий Алексей Романовский. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Также пары стали все реже заказывать на свадьбу конкурсы. Как провалило, в качестве места для празднования выбирают лофты или небольшие рестораны. Многие гости на таких мероприятиях рассказывают истории, которые как-либо связаны с молодоженами.

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«Более семейный и теплый праздник получается, который не лишен веселья, драйва, юмора и шуток», — рассказал Романовский.