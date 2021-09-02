Ведьма Алена Полынь рассказала, кому повезет в новолуние 7 сентября

Астрологи сообщили, что первое новолуние осенью произойдет 7 сентября в созвездии Девы. О том, на ком это событие отразится больше всего, а также как в магический день привлечь удачу, рассказала ведьма, участница «Битвы экстрасенсов» Алена Полынь, написало РИА ФАН.

«Новолуние — в Деве, а это дает нам понять, что здесь появляется сразу несколько важных моментов. Первое — это то, что осень связана с плодородием, а также с материнским аспектом. Осень во всех раскрывает материнский аспект, аспект заботы о своих детях. Новолуние как раз происходит в Деве», — уточнила Полынь.

Она добавила, что 7 сентября будет хорошим днем для всех, поскольку в этот период можно начинать любое дело. Однако подходить к нему нужно с любовью и заботой. По словам ведьмы, особенно благоприятно это время для женщин. Им нужно думать о хорошем, о своих заветных желаниях.

Полынь порекомендовала нарисовать на листке семя и вписать в него все свои сокровенные мечты. После этого нужно положить на семя руки и сказать, что вы вынашиваете то или иное желание. Ведьма отметила, что загадывать можно не более пяти желаний, а листок сохранить до тех пор, пока каждое из них не исполнится.