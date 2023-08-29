Интересное 29 августа 2023, 16:14 «Вечерняя Москва» выступит на Московском медиафестивале

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Московский медиафестиваль состоится в субботу, 2 сентября, на Поклонной горе. В нем примут участие ведущие городские СМИ, среди которых — «Вечерняя Москва».

Фестиваль состоится в 21-й раз. В этом году, помимо издательских домов, в нем примут участие ТВ- и радиокомпании, а также представители интернет-индустрии. Посетителей ждет обширная программа.

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Площадку разделят на тематические зоны — «Бизнес и технологии», «Увлечения», «Дети», «Спорт и здоровье» и «Книги».

Шатер «Вечерней Москвы» будет располагаться в зоне «Бизнес и Технологии».