Интересное 10 августа 2023, 12:46 «Вечерняя Москва»: плоггинг отлично сочетает в себе внимание к экологии и собственному физическому здоровью

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Занятия плоггингом отлично сочетают в себе внимание к экологии и собственному физическому здоровью. Это одно из неочевидных хобби, которые делают мир лучше, передала «Вечерняя Москва».

Экологическое движение, при котором бег трусцой сочетается со сбором мусора, зародилось в Швеции и с каждым годом собирает все больше единомышленников. Плоггинг отлично подойдет людям, которые хотят добавить к физической активности немного социальной пользы.

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Отмечается, что для присоединения к экологическому движению можно поучаствовать в марафонах и приобщиться к действующим в Росси комьюнити.