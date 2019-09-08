Вдова солиста Linkin Park собирается вновь выйти замуж

Вдова солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона — Талинда Беннингтон — объявила о помолвке спустя два года после гибели супруга.

По словам Талинды, даже после трагедии она смогла найти любовь. Женщина обручилась с американским пожарным по имени Майк еще в апреле, пишет портал TMZ.

При этом отмечается, что избранник Талинды пришелся по душе всем родным Беннингтона, а также его коллегам по группе.

Солист группы Linkin Park Честер Беннингтон скончался 20 июля 2017 года. Мужчина покончил с собой. Тело Беннингтона было обнаружено в его доме в Лос-Анджелесе. На протяжении долгих лет музыкант страдал от алкогольной и наркотической зависимости.

В конце 2017 года Linkin Park посвятила свой новый альбом ушедшему из жизни солисту. Новая пластинка получила название One More Light Live.

В сентябре 2018 года жители Нижнего Новгорода устроили интернет-войну из-за памятника. Дело в том, что на одной из набережных города местные фанаты рок-группы Linkin Park установили мемориал Честеру Беннингтону. Однако форма почтения не у всех нашла понимание.