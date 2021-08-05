«Вася, успокойся! Нам не надо столько мяса»: якутский кот спас хозяев от медведя

Черный домашний кот по кличке Вася защитил хозяев от дикого медведя. Ситуация произошла в Якутии. Видеоролик опубликовал Telegram-канал Life Shot.

Ситуация произошла на природе, когда хозяева кота, судя по всему, жарили шашлыки. На видео смелый кот, выгнув спину, шипит на медведя. Даже когда дикий зверь пошел на него, Вася продолжал защищать своих хозяев.

При этом люди совершенно не испугались медведя. Они шутили и призывали Васю оставить косолапого в покое.

«Вася, успокойся! Не надо нам столько мяса!» — передала слова автора видеоролика «Газета.ru».