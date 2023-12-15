Интересное 15 декабря 2023, 23:33 «Ваню» показали из космоса Роскосмос опубликовал фото циклона «Ваня», принесшего рекордные снегопады пресс-служба Роскосмоса

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Циклон «Ваня», который принес рекордные снегопады, запечатлели на фото. Снимок, сделанный метеорологическим спутником «Метеор-М», опубликовала пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

В Роскосмосе отметили, что циклон несет рекордные снегопады в центральную часть страны.

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«„Ваня“ появился над территорией Молдавии, после чего ушел к Балтийскому морю и там соединился с атлантическим циклоном», — уточнили в пресс-службе госкорпорации.

Там добавили, что днем непогода обрушилась на Подмосковье, что сделало 15 декабря самым снежным днем за последние 60 лет. Досталось и столице — порывы ветра в Москве достигают скорости 17 метров в секунду.

Специалисты Роскосмоса сделали неутешительный прогноз. По их информации, снег продолжит идти, и к началу выходных его высота в столице достигнет полуметра. Но к концу недели потеплеет, столбики термометров поднимутся до нуля.

Руководитель ГУСТ Московской области в ранге министра Светлана Аипова рассказала, что из-за ухудшившихся погодных условий коммунальные службы приступили к работе с шести утра. Бороться с последствиями снегопада в Подмосковье вышли более 16,5 тысячи дворников, а также свыше полутора тысячи спецмашин.

Уже 17 декабря в столичный регион придет потепление, рассказала главный специалист «Метеобюро» Татьяна Позднякова. По ее словам, температура воздуха будет находиться в районе нуля или чуть выше этой отметки.