Valvе признал симулятор викингов Valheim лучшей игрой года

В преддверии Нового года компания Valve представила самые яркие игры 2021 года. Инди-игры в уходящем году получили наибольшую популярность. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на портал SteamDB.

Игру про викингов Valheim признали лучшей в 2021 году. Разработчиком игры выступила компания Iron Gate. Игра вошла в топ 100 продаваемых игр Steam, что позволило ей стать в один ряд с CS: GO, PUBG, Dota 2, Grand Theft Auto V, Rainbow Six Siege и Apex Legends.

Кроме того, она попала в платиновый топ новых релизов по валовой выручке и заняла первое место в рейтинге самых популярных игр Steam в уходящем году.