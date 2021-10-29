Валерий Меладзе рассказал, почему группа «Инь-Ян» распалась

Валерий Меладзе назвал причину распада музыкального коллектива «Инь-Ян», которую в свое время продюсировал его брат Константин Меладзе. Музыкант рассказал, что коллектив был довольно успешный, однако его участники не смогли договориться между собой по некоторым моментам. Об этом написал сайт «Аргументы и факты».

«Был у брата проект „Инь-Ян“, для которого Костя написал массу хороших песен. Для меня секрет, почему группа не рванула и рано распалась. Они очень талантливые ребята, но у них возникли разногласия между собой», — пояснил Меладзе.

По словам музыканта, сейчас его брат занимается написанием музыки для кинокартин. Теперь нет такой необходимости, чтобы сочинять по 10-15 песен в год, процитировал сайт teleprogramma.pro слова Валерия.

Музыкальная группа «Инь-Ян» в свое время стала финалистом седьмого сезона проекта «Фабрика звезд». Группа просуществовала с 2007 по 2017 год.