Вакцину на помидорах создали в Узбекистане

Специалисты Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана сообщили о создании съедобной вакцины от коронавируса, созданной на основе обычных помидоров. Они клонировали клетки возбудителей инфекции и ввели его в растение.

Об этом исследователи рассказали телеканалу Sevimli. Ученые работают над проектом с января этого года. Первые помидоры дозреют через два месяца.

«Мы ввели в клетку растения коронавирус путем клонирования. После того как пациент съедает „вакцинированный помидор“, он попадает в организм человека и из клеток помидора выделяются антитела», — рассказал один из исследователей.

Ученые выбрали помидора как основу для вакцины потому, что они обычно не подвергаются термической обработке. В противном случае от высокой температуры вырабатывающие антитела клетки разрушатся.

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