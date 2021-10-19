Вакансия аналитика «Симпсонов» открылась в Великобритании

Вакансия, которую пользователи интернета сразу окрестили вакансией мечты, открылась в Великобритании. На сайт PlatinCasino ищут человека, который посмотрит и проанализирует все серии мультсериала «Симпсоны», рассказали «Известия».

Разговоры о том, что «Симпсоны» «предсказывают будущее», ходят уже давно. Так, сериал якобы предсказал пандемию коронавируса, становление Дональда Трампа президентом США, результаты некоторых спортивных соревнований и другие громкие события в мире. Специалисты решили изучить это явление и сейчас ищут человека, который за деньги посмотрит все серии сериала и проанализирует их на предмет возможных «предсказаний».

Получить работу может любой совершеннолетний житель Великобритании. Он должен обладать мощными способностями к анализу, грамотно излагать свои мысли и желательно любить сериал.

С успешным кандидатом заключат контракт на восемь недель, в течение которых ему нужно будет просмотреть 284 серии, на что придется потратить около 36 часов в неделю. За эту работу предлагают вознаграждение в размере пяти тысяч фунтов стерлингов — это почти 500 тысяч рублей.