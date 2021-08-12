В Забайкальском крае назначили нового краевого хирурга. Этот пост занял врач Дорожной больницы Евгений Скворцов. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Скворцов сменил на должности врача Краевой клинической больницы Игоря Вотьева. Скворцов родился 21 июля 1974 года в селе Орловское Агинского района. Он окончил лечебный факультет Читинской медакадемии. Свою карьеру врач начинал в Дорожной клинической больнице. С 2012-го года стал заведующим отделения хирургии.