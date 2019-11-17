В США арестовали капитана полиции. Он не узнал свою коллегу под прикрытием, и попал в очень неловкую ситуацию

14 ноября в Сиэтле 53-летний капитан полиции Рэнделл Вуллери пытался купить за 40 долларов своего коллегу офицера под прикрытием.

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Его арестовали на месте его же сослуживцы из того же департамента. В операции участвовало еще четыре сотрудника полиции. Рэнделл Вуллери был немедленно отправлен в тюрьму, откуда, впрочем, его выпустили через полчаса. Капитану были предъявлены обвинения в совершении мелкого правонарушения.

Капитан Вуллери работал в бюро профессиональных стандартов департамента полиции. Как сообщают СМИ, капитана в виду его безупречной репутации, коллеги считали примером для подражания. Незадолго до описанных событий он получил награду как «вдохновляющий лидер» своего отдела.