В Сети появилось видео со слоненком-футболистом

Видео засняли в Южной Африке. На нем слоненок увлеченно играет с мячом из навоза. Туристов поразило то, как животное крутится и пинает свой мяч.

По словам местного гида Дилана Рояла, свидетелями этого зрелища он и его группа стали совершенно случайно.

«Казалось, что он занимался этим еще до того, как мы туда попали, потому что он был так сосредоточен на своем навозном шарике, что даже не заметил, что за ним наблюдала целая компания», — рассказал гид.