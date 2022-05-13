Новые спортплощадки откроют в парке «Покровское‑Стрешнево»

Шесть новых спортивных площадок откроют в парке «Покровское-Стрешнево». Кроме того, в порядок приведут уже семь существующих. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

«Основная инфраструктура для занятий спортом будет сконцентрирована в северной части парка „Покровское-Стрешнево“, вдоль Ленинградского шоссе, на месте гаражей, и не затронет особо охраняемую природную территорию. Это место станет спортивным парком», — рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

В парке откроют две новых площадки для стритбол. Кроме того, там появятся столы для игры в пинг-понг, а также воркаута. Профессиональный скейт-парк также построят в парке «Покровское-Стрешнево». Власти пообещали сохранить деревья, которые растут в парке.