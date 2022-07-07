Российская креативная неделя стартовала в Парке Горького

Мэр Москвы Сергей Собянин и первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко открыли Российскую креативную неделю. Мероприятие проходило в Парке Горького. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу московского правительства.

Собянин отметил, что власти города продолжат поддерживать креативную индустрию города. По его словам, современное московское пространство не сможет существовать без данной сферы.

«Понятно, что мы сегодня находимся — практически все эти отрасли — в определенных вызовах, сложностях, санкциях и так далее, но на то вы, собственно, и креативная индустрия, чтобы придумывать выходы из этого, создавать новые возможности. Мы будем вас поддерживать», — заявил политик.