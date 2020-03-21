В опустевшие из-за карантина города пришли дикие звери

Пандемия нового типа коронавируса пока не собирается идти на спад и занимает все больше стран по всему миру. Правительства вводят карантин, а люди запираются у себя в домах, чтобы избежать возможного заражения. В городах становится тихо и пустынно — и в них приходят дикие животные.

Сначала пришли белки, которые оказались не такими безобидными — эта явно намерена взять себе приглянувшийся зонтик.

В Японии вполне комфортно почувствовали себя в городах олени. Город Нара известен своим оленьим парком, но теперь туда никто не приходит кормить их.

В Италии по городам разгуливают дикие кабаны, овцы и лошади. В Венеции в каналы приплыли даже дельфины.

Еще один пример того, как природа берет свое — Венеция, чьи воды поменяли цвет из-за того, что из них ушла вся грязь.