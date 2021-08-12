Петербуржцам рассказали, какие растения стоит сажать в начале осени

Петербуржцам рассказали, что стоит сажать в начале осени. Об этом сообщили «Невские новости».

Некоторые растения отлично переносят зиму. В тяжелых условиях они напитываются влагой и «закаляются». Председатель СНТ Самсон Галина Амбромова отметила, что осенью лучше всего сажать лук-севок и чеснок.

«Под зиму сажается чеснок. Потому что он уходит очень глубоко в землю и может пережить все морозы. Сажать его нужно в подготовленную грядку, когда ударят морозы. Тогда чеснок вырастет крупный. Он называется озимый и хранится долго, чем если посадить весной. Укроп, который посеяли осенью, хорошо всходит весной. Вы получите свежую зелень раньше», — рассказала эксперт.