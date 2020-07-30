В Москве передвинули водонапорную башню XIX века на 100 метров. Видео

Водонапорная башня позапрошлого века была передвинута для того, чтобы строители ГК «ПИК» сумели ее вписать в проект ЖК «Шереметьевский». Башня и еще несколько объектов находились на ул. Складочная, на территории бывшего завода «Борец».

Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе застройщика.

«Помимо водонапорной башни будут перемещены и другие исторические объекты: фасадные элементы сборочного корпуса и модельная мастерская», — говорится в сообщении. В компании подчеркнули, что последний раз подобные работы проводились 40 лет назад.

Перемещение исторической застройки будет завершено до конца текущего года.

Портал «Хранители наследия» уточнил, что башня весом 1600 тонн, датированная 1898–1899 годами, была передвинута на 100 метров. На это потребовалось трое суток. В 1979 году с использованием таких же технологий, чтобы расчистить место для нового корпуса газеты «Известия», был передвинут дом Сытина на Тверской.

По данным портала, переезд башни обошелся застройщику в 550 миллионов рублей. Инициатива сохранения построек исходила от архитекторов бюро «АПЕКС». Формальных причин сохранять историческую застройку не существует, у нее нет статуса объекта культурного наследия. Тем не менее, застройщик пошел навстречу пожеланиям архитекторов.

Перемещение объектов в южную часть участка нового жилого комплекса должно закончиться в ноябре 2020 года. Мастерская, сборочный корпус и водонапорная башня станут культурной и музейной зоной, доступной для всех.