11 января 2020, 00:28
В Ленинградском зоопарке умерла знаменитая кошка Дуся
В Ленинградском зоопарке умерла кошка Дуся. Она прожила в одном вольере с рысью Линдой 12 лет и прославилась не только в России, но и за рубежом. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу зоопарка.
Трехцветная кошка Дуся умерла на 13-м году жизни 3 января.
Известной она стала благодаря удивительной дружбе с рысью Линдой. В 2007 году двухмесячных котят посадили вместе для демонстрации посетителям разницы между котятами разных видов. Животные подружились и прожили в одном вольере 12 лет. Дуся не стеснялась воровать у Линды корм, однако это не портило их отношения.
За 12 лет соседства о кошачьей дружбе стало известно не только в России, но и за рубежом.
Сообщается, что Дуся умерла от инсульта.