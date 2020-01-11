В Ленинградском зоопарке умерла знаменитая кошка Дуся

Трехцветная кошка Дуся умерла на 13-м году жизни 3 января.

Известной она стала благодаря удивительной дружбе с рысью Линдой. В 2007 году двухмесячных котят посадили вместе для демонстрации посетителям разницы между котятами разных видов. Животные подружились и прожили в одном вольере 12 лет. Дуся не стеснялась воровать у Линды корм, однако это не портило их отношения.

За 12 лет соседства о кошачьей дружбе стало известно не только в России, но и за рубежом.

Сообщается, что Дуся умерла от инсульта.