    11 января 2020, 00:28

    В Ленинградском зоопарке умерла знаменитая кошка Дуся

    Ирина Нагайникова

    В Ленинградском зоопарке умерла кошка Дуся. Она прожила в одном вольере с рысью Линдой 12 лет и прославилась не только в России, но и за рубежом. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

    Трехцветная кошка Дуся умерла на 13-м году жизни 3 января.

    Известной она стала благодаря удивительной дружбе с рысью Линдой. В 2007 году двухмесячных котят посадили вместе для демонстрации посетителям разницы между котятами разных видов. Животные подружились и прожили в одном вольере 12 лет. Дуся не стеснялась воровать у Линды корм, однако это не портило их отношения.

    За 12 лет соседства о кошачьей дружбе стало известно не только в России, но и за рубежом.

    Сообщается, что Дуся умерла от инсульта.