В Краснодаре появится пятиметровый памятник Александру Невскому
О памятнике полководцу и святому Русской православной церкви Александру Невскому ходатайствовал духовник Кубанского казачьего войска и Союза казачьей молодежи Кубани, настоятель Александро-Невского Войскового собора протоиерей Иоанн Гармаш. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».
Решение об установке приняли на заседании гордумы Краснодара 21 ноября. Поставить скульптуру планируют на площади перед собором Александра Невского.
Как сообщили в пресс-службе Кубанской митрополии, работу над пятиметровым памятником уже начал ростовский скульптор, заслуженный художник России, действительный член Императорского православного палестинского общества Сергей Исаков. Ранее художник уже изготовил памятники Петру и Февронии в Краснодаре, Кириллу и Мефодию в Барнауле, Дмитрию Донскому в Москве и другие.
По сообщению пресс-службы краснодарской мэрии, дата установки памятника пока неизвестна.