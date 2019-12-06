В Краснодаре появится пятиметровый памятник Александру Невскому

Решение об установке приняли на заседании гордумы Краснодара 21 ноября. Поставить скульптуру планируют на площади перед собором Александра Невского.

Как сообщили в пресс-службе Кубанской митрополии, работу над пятиметровым памятником уже начал ростовский скульптор, заслуженный художник России, действительный член Императорского православного палестинского общества Сергей Исаков. Ранее художник уже изготовил памятники Петру и Февронии в Краснодаре, Кириллу и Мефодию в Барнауле, Дмитрию Донскому в Москве и другие.

По сообщению пресс-службы краснодарской мэрии, дата установки памятника пока неизвестна.