В Индии родился козленок с редкой мутацией

В Сети распространились видео и фото козленка с жутковатой мутацией — его мордочка оказалась непривычно приплюснутой. От этого она чем-то отдаленно напоминает человеческое лицо.

В штате Раджастан, Индия, где родилось животное, местные жители сообщили, что будут теперь почитать козленка как «олицетворение божества», сообщила газета New York Post.

Ученые и специалисты предположили, что козленок пострадал от от редкого врожденного дефекта, известного как циклопия. При ней страдает формирование цепочки генов, ответственных за лицевую симметрию.

В Индии, где большинство населения исповедует индуизм (около 80%), такие животные часто привлекают к себе внимание, поскольку, согласно местным источникам, многие считают их «знаком богов».

Последователи индуизма почитают многих божеств, которые имеют вид животных. Индусы также верят, что некоторые божества могут превращаться в животных.