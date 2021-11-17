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    17 ноября 2021, 05:39

    Режиссер Лебедев заявил, что планирует снять фильм с Пугачевой в главной роли

    Алла Пугачева может стать героиней фильма Лебедева

    Арина Бобкова

    Режиссер и сценарист Николай Лебедев рассказал, что планирует снять фильм, главной героиней которого станет певица Алла Пугачева. Об этом сообщили «Известия».

    Режиссер получил известность благодаря работе над картинами «Звезда», «Легенда № 17» и «Экипаж». Он подчеркнул, что уже обсуждал с примадонной возможные съемки.

    «Но пока мы все еще ищем материал, который бы устроил каждого из нас. Нужно совпадение по ощущениям», — отметил режиссер.

    Он подчеркнул, что предложил певице исполнить роль Джулии Ламберт в картине по мотивам произведения «Театр» Сомерсета Моэма. Однако Пугачева отказалась от этой роли.