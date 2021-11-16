Эксперт рассказал о минусах покупки квартиры в домах под реновацию

В последнее время все больше людей приобретают квартиры в домах под программу реновации в Москве. Однако совладелец инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова подчеркнула, что при покупке такого жилья можно столкнуться с рядом проблем. Об этом сообщили «Дни.ру».

Специалист подчеркнула, что инвесторы не слишком охотно вкладывают деньги в подобные проекты. Ведь в работе с подобным жильем инвестору необходимо иметь определенный задаток. Кроме того, есть риск столкнуться с высокой конкуренцией.

«Квартиру в реновированном доме, которая выставлена на торги, нужно сначала «выиграть», — отметила специалист.