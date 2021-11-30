Гонконгцы стали приобретать билеты в автобусы для сна

Компания Ulu Travel запустила в Гонконге автобус, во время поездки на котором клиентам предлагают поспать. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Hong Kong Free Press.

Поездка на таком автобусе по городу занимает пять часов. Людям, которые приобрели билет, выдают маски на глаза и беруши. Стоимость такого путешествия составляет от 12 до 51 доллара.

Протяженность маршрута — 85 километров. Он не имеет точки назначения. Глава компании Фрэнки Чоу рассказал, что суть поездки заключается либо в отдыхе, либо же в просмотре обзорной экскурсии по городу в то время, когда международные перемещения ограничены.

«Думаю, многие сталкивались с тем, что в спокойных домашних условиях заснуть сложнее, чем в вибрирующем и спокойно гудящем автобусе. У каждого гонконгца стресс на работе, из-за того, что ему приходится снимать дорогое жилье, а теперь еще невозможно путешествовать. Весь этот стресс мешает хорошему сну», — рассказал один из клиентов компании.