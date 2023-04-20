Увеличилось количество россиян, которые смотрят азиатское кино

KION: Военная драма «Восемь сотен» стала самой популярной китайской картиной в России

Жители Москвы и Московской области стали чаще смотреть азиатское кино. Такая информация отражена в исследовании аналитиков онлайн-кинотеатра KION экосистемы МТС. Об этом сообщила «Москва.ру».