20 апреля 2023, 18:14
Увеличилось количество россиян, которые смотрят азиатское кино
KION: Военная драма «Восемь сотен» стала самой популярной китайской картиной в России
Жители Москвы и Московской области стали чаще смотреть азиатское кино. Такая информация отражена в исследовании аналитиков онлайн-кинотеатра KION экосистемы МТС. Об этом сообщила «Москва.ру».
Среди китайских картин самым популярным фильмом стала военная драма «Восемь сотен» режиссера Гуань Ху. Кроме того, не меньшим спросом пользуется фантастический боевик «Земля. Перезагрузка» режиссера Линь Чжэньчжао.
Реклама
Третье по популярности место отошло романтическому сериалу «Киберкраш: влюбиться в твою улыбку».
Кино
Фильмы
Реклама
Реклама