Интересное 16 августа 2023, 14:23 Utro.ru: зубная паста поможет вернуть спортивным кроссовкам белый цвет

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Издание Utro.ru выяснило, с помощью какого дешевого средства можно вернуть белым кроссовкам первозданный вид. Россиянам порекомендовали купить обычную зубную пасту белого цвета и воспользоваться старой зубной щеткой.

Зубную пасту необходимо распределить по всей поверхности щетки, затем натереть этой смесью подошву обуви, обходя стороной ткань. Далее следует оставить кроссовки на пять минут, а затем протереть подошву обычной тряпкой.

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Через 10 минут надо еще раз пройтись влажной тряпкой. Подошва будет иметь такой же вид, как и при покупке обуви.