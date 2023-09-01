Интересное 01 сентября 2023, 12:24 Utro.ru: жареное на сковороде мыло избавит от пригоревших остатков еды

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Многие хозяйки советуют пожарить хозяйственное мыло на сковороде для избавления от пригоревших остатков еды и старого нагара. Об этом сообщило Utro.ru.

Для этого небольшую часть мыла необходимо натереть на крупной терке. Далее стружку следует засыпать на дно сковородки, после чего залить ее водой.

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Затем полученную жидкость рекомендуется прокипятить в течение пяти минут. Хозяйки отмечают, что после такого метода сковородки блестят и выглядят, как новые.