Интересное 25 мая 2023, 13:01 Utro.ru: в Вознесение Господне нельзя оставлять недоеденную пищу на столе

Читать 360tv в

Православные верующие 25 мая отмечают великий двунадесятый праздник Вознесения Господня, традиционно он приходится на сороковой день после Пасхи. О том, что нельзя делать в этот день, сообщило Utro.ru.

В Вознесение Господне не стоит оставлять на столе недоеденную пищу. Кроме того, в праздник незамужним женщинам нельзя надевать черную одежду.

Реклама

Отмечается, что также в этот день не следует говорить окружающим людям о своем походе в храм и перешагивать через ветки на пути.