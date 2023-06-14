Интересное 14 июня 2023, 16:50 Utro.ru: в Устинов день запрещается строить заборы

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Ежегодно 14 июня православные верующие почитают святых Иустина Философа и Иустина Римского. О том, что нельзя делать в Устинов день, сообщило Utro.ru.

В праздник людям запрещалось строить заборы — предки считали, что из-за этого может случиться пожар в доме. Также 14 июня не стоит вырывать корень у лечебных растений.

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Отмечается, что Устинов день считается благоприятным для проведения уборки в шкафах — это может привлечь в дом богатство.